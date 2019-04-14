Anestezi teknikeri Gözde'nin şüpheli ölümü

Erzurum'da anestezi teknikeri genç kız, evinde nişanlısı tarafından ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli anestezi teknikeri Gözde Çulhaoğlu (25), görev başında rahatsızlanınca evine gitti. İddiaya göre genç kız ağrılarını dindirmek için yüksek dozda anestezi aldı. Genç kızı nişanlısı V.A. yatakta hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Nişanlısı V.A. ifadesi alınmak üzere Erzurum Cumhuriyet Savcılığına götürüldü. Ölümü şüpheli bulunan anestezi teknikerinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gözde Çulhaoğlu'nun cenazesinin otopsinin ardından memleketi Kırıkkale'ye götürülmek üzere ailesine teslim edileceği bildirildi.