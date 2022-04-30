Anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Oltu çayına düşen otomobilde suya kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızı gözyaşı ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olur'da önceki gün meydana gelen trafik kazasında Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar Mahallesinde kaza yapmış ve otomobilde bulunan baba anne ve kızı sulara kapılarak Oltu çayında kaybolmuştu.

Yapılan aramalar sonunda Oltu Çayında suya kapılarak hayatlarını kaybeden Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile Büşra Tosun anne Sevinç Bulut bugün Olur Merkez Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze Namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Büşra Tosun'un eşi Yunus tosun yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş çelenk gönderdi.

Öte yandan, Baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.