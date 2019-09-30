İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Annesinin mezarının başında ölü bulundu

Erzurum’da 75 yaşındaki bir adam annesinin mezarı başında ölü bulundu.

Erzurum'da 75 yaşındaki bir adam annesinin mezarı başında ölü bulundu.


Tuzcu Mahallesi'nde annesi Sülbiye Eldutar'ın mezarını ziyaret etmek için mezarlığa giden Fikret Eldutar'dan (75) akşama kadar haber alamayan oğlu Yener Eldutar, köy mezarlığına gidince babasının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamda herhangi bir darp izine rastlamazken yaşlı adamın elinde ot bıçkısı ve biçilmiş otların olduğu görüldü. Ayrıca Eldutar'ın kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.


Mezarlıkta yapılan incelemelerin ardından Fikret Eldutar'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.