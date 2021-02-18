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Annesinin terk ettiği bebeğe hastane personeli sahip çıktı

Erzurum Şehir hastanesinde doğum yapan Afgan asıllı kadın sağlıkla dünyaya getirdiği bebeğe sahip çıkmayınca hastane yenidoğan ünitesi doktor ve hemşireleri bebeğe sahip çıktı.


Afgan asıllı bir kadın Yaklaşık 20 gün önce Erzurum şehir hastanesi doğum ünitesinde normal doğumla bir kız çocuğu dünyaya getirdi.


Doğum sonrası bebeğine sahip çıkmayan Afgan uyruklu kadın bebeği hastaneden almayarak gerekli işlemleri yaptırarak hastaneden ayrıldı.


Hastane yeni doğan ünitesinde tedavi bakıma alınan bebeğin durumunu öğrenen servis hemşire ve doktorları, bebeğe sahip çıkarak daha adın konmamış kız çocuğa Ayçelen bebek adını vererek onun tüm ihtiyaçlarını giderdi.


Yaklaşık 24 gün hastanede tedavi ve kontrol amaçlı tutulan Ayçelen bebeğe sahip çıkan servis çalışanları bebeğin hastanede kaldığı süreçte anne sütü haricinde her türlü bakm ve ihtiyaçlarını gidererek ona hem anne hem de abla oldular.


Tedavi ve kontrolleri biten Ayçelen bebek 24 günlük bir bakım sürecinin ardından Erzurum Sosyal Hizmetler birimine teslim edildi.

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