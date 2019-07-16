İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalyaspor ile Gençlerbirliği hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı

Erzurum’da sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren Antalyaspor ve Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştı.

Erzurum'da sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren Antalyaspor ve Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştı. Müsabaka her iki tarafın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.


Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Antalyaspor Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde karşı karşıya geldi. 40. dakikada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 3 dakika sonra Antalyaspor, Serdar Özkan'ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin ikinci yarısında karşılıklı ataklara rağmen başka gol olmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Takımlar maça şu 11'ler ile başladı:


Gençlerbirliği: "Ubeyd, Erdem, Halil İbrahim, Ahmet, Arda, Berat, Soner, Mustafa, Sefa, Rahmetullah, Nadir."


Antalyaspor: "Ferhat, Nazım, Salih, Diego, Tarık, Halil İbrahim, Charles, Harun, Cenk, Serdar, Doukara."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.