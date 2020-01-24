Antiaging deyince aklınıza güzellik mi geliyor?

Meltem Ayran, antiaging hakkında bilgi verdi.

Medikal Estetik Hekimi Meltem Ayran, “Aging yaşlanma, Anti-aging de ‘ yaşlılıkla savaşma', ‘yaşlanmayı önleme' gibi manalara geliyor. Peki, Tıp insanları Anti-aging ifadesini kullanırken neyi kastediyor ? Bizi güzel gösteren özelliklerin yaş ilerledikçe kaybolması ya da bozulması yaşlanmanın tüm bedenimizde oluşturduğu sonuçların güzelliğimize olan etkisi bizi Anti-aging kavramına ve sorunlara çözüm bulmaya yönlendiriyor. Anti-aging tedavi demek, güzelleştiren tedavi demek değildir. Yaşlılık etkilerini azaltarak, yavaşlatarak, öteleyerek daha iyi görünme sonucunu elde etmek demektir. Gerçekte Anti-aging, tüm bedenimizi ilgilendiren bir kavramdır” dedi.

Yaşlanmayı hızlandıran nedenlerin bir kısmının bilindiğini ifade eden Ayran, “Yeterli sıvı almamak, gıdalardan gerekli vitamin-mineralleri alamamak, vücudumuzda toksinlerin birikmesi-atılamaması, vücudun kendini iyileştirme mekanizmalarının bozulması-yetersiz kalması, yaşam enerjisinin azalması ve bunun oluşturduğu psikolojik ve fizyolojik etkiler. Doğru beslenme, düzenli egzersiz, ruhsal dinginlik, sağlıklı yaşamak ve yaşlılığa bağlı gelen hastalıklarla başa çakmanın en iyi yolu.Gerçek anti-aging koruyucu hekimliğin konusudur. Biz hekimler, Medikal Estetik ve Anti-aging pratiğinde besin takviyeleri, damar tedavileri ve toksinlerden arınma ile ilgili de hastalarımıza ve danışanlarımıza koçluk hizmeti sunuyoruz. Güzel yaşlanma serüveninde hastalarımızla beraber yol alıyoruz” diye konuştu.

Beslenme ve egzersiz ikilisinin sağlıklı yaşlanma da vazgeçilmez olduğunu kaydeden Ayran, “Günümüzde birçok genç-yaşlı spor salonlarında daha iyi görünmek için çaba harcıyor bu hem faydalı hem de riskleri olan bir davranış. Sağlık için yapılan egzersiz de hedef, vücuttaki dolaşımın artması, fazla kasılı olan kasların gevşemesi, az çalışan kasların dengeye getirilmesi üzerine kuruluyken, kalbi çok yoran aktiviteler, eklemlere zarar veren sporlar ve bazı kasların anormal büyümesi ve bunun vücutta oluşturacağı etkilerin sağlıkla bağdaştığından bahsetmemiz doğru olmayacaktır. Yine zayıf kalmak için aynı tip beslenme ve hatta yetersiz beslenme bizi şu an fit gösterse de uzun vadede bedenimizin ihtiyaçlarını karşılamaması da kaçınılmazdır” açıklamalarında bulundu.