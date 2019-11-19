Ara tatil eğlencesi Forum Erzurum'da hayat buluyor

16-24 Kasım tarihlerinde Minik Kimyagerler atölye çalışmaları ile çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor. Atölye çalışmaları minik ziyaretçilerimize özel dekorda laboratuar kostümleri içinde yapacakları ilgi çekici deneyler, kabaran köpükler, renkli sıvılar ve baloncuklarla eğlenceli öğrenme imkanı sunuyor.

5-12 yaşları arasındaki ziyaretçilere uygun olacak Minik Kimyagerler atölye çalışmasının 16-24 Kasım tarihleri arasında saat 14:00-18:00 saatleri arasında Forum Erzurum'da gerçekleştirileceği belirtildi.