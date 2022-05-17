Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı

Erzurum'da polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 10 pet şişe içerisinde 6 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalara istinaden şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 10 adet pet şişe içerisinde 6 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi İran uyruklu bir şahıstan alarak 90 bin TL karşılığında İstanbul'a götürmek için kiralayan Mehmet V. aracın yakıt deposuna uyuşturucu maddeyi kendisinin gizlediğini itiraf etmesi sonucu sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.