Araçlar kara saplandı, onlar halay çekti

Erzurum'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası birçok mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Off-Road araçları dahi kapanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken birçok araç kara saplandı. Saplanan araçlar bulundukları yerden kurtarılırken bir grup genç ise soğuktan etkilenmemek için araçların yanı başında halay çekti.

Yurt genelinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası Erzurum'da yüzlerce mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Köy çocuklarına bot, mont ve eldiven götürmek için yola çıkan Macera Off-Road ekipleri ise Pasinler ilçesine bağlı Başören Mahallesine gittikleri sırada defalarca kara saplandı. Araçlar halat ve küreklerle uzun uğraşlar sonucu çıkartılsa da ekipler ilerlemekte zorluk çekti.

Gündüz saatlerinde havanın eksi 15 dereceleri gördüğü Erzurum'da yolda kalan bir grup genç ise araçlar çıkartıldığında soğuk havaya daha fazla dayanamayarak çözümü halay çekmekte buldu. Dakikalarca kar üzerinde halay çeken gençler araçlarının kurtarılmasının ardından tekrar yola koyuldular. Araçları battığı için üşümeye başladıklarını ifade eden gençler zorluktan eğlence çıkarttıklarını söyledi.