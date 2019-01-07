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Aralık ayında Erzurum Havalimanı'nda 92 bin 563 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Erzurum Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 92 bin 63, dış hat yolcu trafiği 500, toplam yolcu trafiği ise 92 bin 563 oldu.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Erzurum Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 92 bin 63, dış hat yolcu trafiği 500, toplam yolcu trafiği ise 92 bin 563 oldu.


2018 yılı Aralık ayında Erzurum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 621 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 15 olmak üzere, toplam uçak trafiği 636'ya ulaştı.


2018 yılı Aralık ayında Erzurum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 628 ton olarak gerçekleşti.


1 Yıllık Gerçekleşmeler


Erzurum Havalimanı'nda 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1.365.450'ye, uçak trafiği 9.498'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9.722 ton oldu.

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