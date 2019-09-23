Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Bonding tedavisi hafif düzensiz dişlerde Porselen Lamina tedavisi yerine yapılan dolgu işlemidir. Dişlerin sadece ön yüzüne yapılan bu işlem, dişleri aşındırmadan, özel diş renginde olan, estetik kompozit ile yapılan bir dolgu türüdür. Dolgu ile Bonding materyal olarak yakın ama farklı işlemler. Bonding, kelime anlamı olarak bağlanma demek. Diş Hekimi de aslında dolguyu dişinize bir nevi bağladığı için Bonding kelimesi yaygınlaştı. Bonding sırasında uygun diş renginize göre dolgular seçilir ve dişlerinize uygulanır. Bonding dişlerinizi aşındırmadan yapılan ön yüzey dolgusudur” dedi.

Kendi dişleri de olduğu gibi Bonding işlemin ağızda kalma süresinin iyi bir bakıma bağlı olduğunu kaydeden Dt. Uzunpınar, “İyi bir ağız hijyeni uzun ömürlü bir Bonding olmasını sağlar. Diş başına bir Bonding yarım saat diyebiliriz. Kliniğe geldiğinizde öncesi fotoğraflarınız alınır ve Bonding işlemine başlanır. İşlem sırasında yapılacak diş miktarına göre süre değişkenlik gösterir. Bonding sonrası fotoğraflarınız alınır ve işlem biter” şeklinde konuştu.