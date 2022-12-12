Aranan 160 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hırsızlık suçlarından 15 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezasına hükümlü Faruk D. yakalandı. Aynı dönemde Kasten Öldürme suçundan 15 Yıl hapis cezasına hükümlü Yazıcı A.; Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kullanmak İçin Uyuşturucu Uyarıcı Madde Bulundurmak suçlarından 14 Yıl 1 Ay hapis cezasına hükümlü Alim A.; Nitelikli Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından 13 Yıl 9 Ay hapis cezasına hükümlü Aydın Ç.; Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 11 Yıl 5 Ay hapis cezasına hükümlü Fırat K.; Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Yağma suçundan 11 Yıl 3 Ay hapis cezasına hükümlü Abdülkadir H.; Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 10 Yıl 6 Ay hapis cezasına hükümlü Hakan K.; Cebir Şiddet veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 10 Yıl 4 Ay hapis cezasına hükümlü Ruhani Ç.; Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama suçundan 8 Yıl 4 Ay cezasına hükümlü Uğur T.; Kamu Kurum Kuruşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarından 6 Yıl 9 Ay hapis cezasına hükümlü Sait K. isimli şahıslar yakalanarak adli mercilere intikal ettirilerek gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca; 1-10 yıl arası hapis cezasına hükümlü 61 şahıs, 1 yıl altı hapis cezasına hükümlü 68 şahıs, ifadesi bulunan 31 şahıs yakalanarak toplam 160 şahsın adli mercilere intikalleri sağlandı.