Aranan şahıslara operasyon: 58 tutuklama

Operasyon da yakalanan şahıslardan 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Nisan ayı içerisinde genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması için yapılan çalışmalar neticesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ülke genelinde aranan 1 ile 10 yıl arası 39 şahıs, 1 yıl ve altı hapis cezası bulunan 19 şahıs olmak üzere toplam 58 şahıs, yakalama emri ile aranan; 52 şahıs, adli para cezasına hükümlü 4 şahıs olmak üzere toplam 114 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.