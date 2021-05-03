Aras EDAŞ ekipleri teyakkuzda

Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ev Ardahan illerinde milyonlarca vatandaşa enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, 17 günlük tam kapanma sürecinde hizmette aksama yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldığını açıkladı. Pandemi koşullarına göre personelin çalışma saatleri ile birlikte gerekli ekipman ve araç düzenlemesini yaptıklarını ifade eden Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, “ Vatandaşların tam kapanma günlerinde evde kaldığı süre içinde enerji sorunu yaşanmaması adına tüm planlamamızı yaptık. Ekiplerimiz, bu süreçte sahada ve kontrol merkezinde 7/24 görevlerinin başında olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli iletişim halinde bulunarak bu süreci koordine ediyoruz” dedi.

Yaşanabilecek aksaklıklarda, müşterilerin Aras EDAŞ'ın 7/24 hizmet veren iletişim kanalları üzerinden ulaşabileceklerini ifade eden Akbaş, “ Tüm dünya ile birlikte ülkemiz de bu salgınla mücadele ediyor. Canımız yanıyor, kayıplar veriyoruz. Zor günleri hep birlikte dayanışma ruhuyla aşacağız” dedi.