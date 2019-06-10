Aras Edaş'ta bayram coşkusu

Aras Ailesini tekrar birarada görmek bizim için mutluluk verici diyen Fikret Akbaş, bayramların birlikteliğin ve paylaşmanın verdiği bütünlükle sosyal yaşamımızın dinamiklerinden olduğunu söyledi.

Aras EDAŞ gelenekselleşen bayram programlarından birini daha yineleyerek Ramazan Bayramı sonrasında Genel Müdürlük Binasında bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Programa katılan Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, çalışanların tek tek elini sıkıp, bayramlarını kutladı.

Tüm çalışanların hazır bulunduğu programda konuşan Genel Müdür Fikret Akbaş, bayramların kardeşlik hukukunu arttırdığını, bu yüzden bayramlaşmanın Aras EDAŞ'ın kurum kültürünün bir parçası olduğunu söyledi.

Çok özel bir ekiple çalıştığını dile getiren Genel Müdür Fikret Akbaş, görevlerini yaz-kış, gece-gündüz demeden layığı ile yerine getirdiklerini, özverinin ve kararlılığın birleştiği yerde başarının kendinden geleceğini söyledi. Konuşmasına devam eden Akbaş, Bayramların toplumumuzdaki kaynaşmayı, paylaşmayı, kardeşlik hukukunu arttıran, sosyal yaşamımızı her yıl tekrardan güçlendiren manevi dinamiklerinden olduğunu ifade etti. Kaliteli hizmet için hedeflerini çalışma arkadaşlarına hatırlatan Fikret Akbaş, “Beş yıl içerisinde güzel şeyler yaptık. Beş yıl önce koyduğumuz bir hedef vardı. Enerjinin kalitesi ve hizmetin kalitesini yükseltebileceğimiz kadar yükseltelim diye bir karar almıştık. Aras Ailesinin bütün fertlerinin gayretiyle çok iyi seviyelere geldik. Özellikle arıza sayılarımızın ve süremizin azalması, ciddi anlamda övgü alır halde. İletişim noktasında ve hizmet noktasında da çıtayı yükselttik. Tek kanallı ulaşılamayan telefonlardan, bugün 13 farklı iletişim kanalı ile her isteyenin istediği yerden ve istediği saatten ulaşabileceği iletişim kanallarımız mevcut. Bu gelişmeler, yapılan altyapı çalışmaları, yapılan teknolojik yatırımlar bizi ileriye taşıdı ve daha da ileriye gideceğiz.'' dedi.

En hassas noktamız İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği hususundaki hedeflerine de değinen Fikret Akbaş, Aras EDAŞ'ın en hassas konusunun İş Sağlığı ve Güvenliği olduğunu ifade etti. Çalışma hayatına dair hiçbir hareketin, hiçbir oluşumun, can güvenliğinden üstün olamayacağını belirten Fikret Akbaş, “En hassas noktamız ve birinci önceliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliğidir” dedi.