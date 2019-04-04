ARAS EDAŞ'tan ‘'Aydınlık gelecek şimdiden başlar'' projesi

Aras EDAŞ Erzurum İl Koordinatörlüğünün başlatmış olduğu, ‘'Aydınlık Gelecek Şimdiden Başlar'' sosyal sorumluluk projesi üç ilçe ve bir belde de toplam 120 öğrenciye ulaştı.

‘'Aydınlık gelecek şimdiden başlar'' parolası ile başlatılan kitap kampanyasının son durağı Erzurum'un Uzundere İlçesi oldu. Cevizli İlkokulu Çamlıyamaç ilkokulunda bulunun 30 öğrenci için kitap kampanyası başlatan Aras EDAŞ Erzurum İl Koordinatörlüğü, 3 yıldır aralıksız süren kitap kampanyasına Erzurum'un Uzundere ilçesini de ekledi.

Sosyal Sorumluluk projelerinin temel ihtiyaçtan öte toplumsal yararlılık ilkesi ile yapılması ve toplumun; sosyal, kültürel, ekonomik faktörlerinin gelişmesine yönelik olması gerektiğini ifade eden Aras EDAŞ Erzurum İl koordinatörlüğü; öğrencilerin, kitap ihtiyaçları ile beraber kırtasiye ihtiyaçlarını da karşıladı.

Sosyal sorumluluk çalışmaları için ortak açıklama yapan Aras EDAŞ Erzurum İl Koordinatörlüğü çalışanları, ‘'Bizim sosyal sorumluluk anlayışımız toplumumuzun geleceğe dönük projeler hayata geçirmesi içindir. Bu yüzden bizler toplumumuzda farkındalık oluşturabilecek çevresel ve kültürel faktörlere eğilim gösteriyoruz. Bu faktörlerin başında da eğitim geliyor. Bu yüzden aydınlık gelecek şimdiden başlar.'' dediler.