ARAS elektrik esnafın yanında

Ş., Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) ile imzaladığı protokolle bölgedeki esnaf ve sanatkârların yanında olabilmek için tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 indirim almasını sağladı.

Protokole ESOB Başkanı Rasim Fırat ile birlikte imza atan Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç, "Elektrik faturalarında yüzde 5 indirimden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârların Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile yapacakları sözleşme için vergi levhası, yetki belgesi, kimlik fotokopisi ve bunun gibi evraklar ile müracaatlarını bekliyoruz. Bu anlaşmanın esnaf ve sanatkârlara hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.