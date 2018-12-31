Aras elektrikte yılbaşı mesaisi

Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş yaptığı açıklamada, ”Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Bayburt illerimiz ve bu illere bağlı 58 ilçe, 3 bin 626 köy ve mahallede vatandaşlarımız enerji kesintisi yaşamasınlar diye ekiplerimiz hazır durumda, teknolojinin her türlü imkanını kullanmak suretiyle görev başında olacak” dedi.

Yaptıkları yatırımın ve kullandıkları teknolojinin halkın hizmetine tam teşekküllü sunulması gayreti içerisinde olduğunu söyleyen Genel Müdür Akbaş, “Biz ve ekip arkadaşlarımız 7/24 çalışmayı vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sunmayı kendimize şiar edinmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın refahı ve memnuniyeti için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz sahada ve kesintisiz enerji sağlamak için mücadele verecek dedi. Akbaş, yaptığı açıklamayı yeni yılın tüm halkımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye sonlandırdı.