ARAS EPSAŞ vatandaşları uyardı: “Mağdur olmayın”

Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç, vatandaşları yeni bir ev ya da ticarethaneye yerleştiğinde mutlaka elektrik aboneliğini üzerine almasını ve bu yerden çıktığında ise mutlaka elektrik aboneliğini kapatması konusunda uyardı.

Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç, "Aksi halde başkasının harcadığı elektrik tüketimini ödemek zorunda kalabilirsiniz" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nce, kendi adına 'Perakende Satış Sözleşmesi' olmadan önceki müşteri adına düzenlenen faturayı ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketilmesi “usulsüz elektrik enerjisi kullanımı" olarak tanımlandığını kaydeden Fahrettin Tunç, aynı yönetmelik, elektrik faturasında yazılı bulunan müşteri adı ile fiili kullanıcının farklı olmasının tespiti hâlinde “para cezası" ve “elektriğin kesilmesi" gibi müeyyideler getirildiğini belirtti. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için müşterilerin, yönetmeliğin işaret ettiği kapsamda usulsüz elektrik kullanımları söz konusu ise, elektrik aboneliklerini kendi adlarına almaları gerektiğini ifade eden Aras EPSAŞ Genel Müdürü Fahrettin Tunç, tüketicinin mevcut aboneliği olan yerden taşınıyorsa kesinlikle aboneliğini iptal ettirmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Yeni taşınan müşterinin mevcut aboneliği üstüne yaptırmaması durumunda abonelik eski müşterinin adına kayıtlı olduğu için faturalar eski müşteri adına çıkmaya devam eder. Bu nedenle yeni müşterinin de mutlaka abonelik sözleşmesi yaparak elektrik tüketimine başlaması gerekmektedir. Tüketim noktasından tüketici ayrılıp aboneliğini sonlandırmazsa, abonelik sonlandırılmadığı için kullanıcı değişikliklerini bilmiyoruz. Bilmediğimiz içinde sistemde kayıtlı olan eski tüketici adına faturaları göndermeye devam ediyoruz. Asıl tüketicinin çıkan faturaları ödememesi durumunda doğacak mağduriyetten sistemde kayıtlı olan müşterinin sorumlu olacağını bilmenizi isteriz."

Dönemsel kontrollerde usulsüz elektrik kullanımı tespit edilirse; tüketicinin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve aboneliği üzerine alması için 15 gün süre tanıyan bir ihbarname gönderildiğini hatırlatan Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç, "Ceza ödemek istemeyen tüketici, verilen süre içinde yükümlülüğünü yerine getirmelidir. İhbarnamenin verdiği süre boyunca yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin enerjisi kesilir ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüm elektrik tedarikçileri için ortak olarak belirlediği kesme-bağlama ücretinin 5 katı ceza ödemesi gerekir. Kesme-bağlama ücreti abone grubuna göre değişiklik gösterir" diye konuştu.