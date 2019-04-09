Aras EPSAŞ'dan "Hayatımızdaki Enerji" resim yarışmasına davet

Aras EPSAŞ tarafından Erzurum merkez ve merkez ilçelerindeki ortaokul öğrencileri arasında, "Hayatımızdaki Enerji" temalı resim yarışması düzenledi. Son başvurunun 18 Nisan'da olduğu belirtildi.

Amaçlarının çocukların gözünden enerjinin anlamını görebilmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Aras EPSAŞ Genel Müdürü Fahrettin Tunç, "Bunun için 'Hayatımızdaki Enerji' adlı bir resim yarışması düzenledik. Şimdiden büyük bir katılım oldu. Son başvuru 18 Nisan'da. Bu yarışmaya ortaokul düzeyindeki bütün çocukların katılmasını arzu ediyoruz. Çünkü burada önemli olan duygularınızı bizimle paylaşmanız. Dereceye giren öğrencilerimize düzenlenen törenle ödülleri verilecektir" diye konuştu.