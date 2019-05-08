Aras EPSAŞ'tan Başkan Sekmene ziyaret

Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Sekmen'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan Aras EPSAŞ Genel Müdürü Fahrettin Tunç, halka yapılacak hizmetlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Erzurum halkına ve ekonomisine katkı konusunda istişare yapan Tunç ve Sekmen bundan sonraki hizmetler konusunda koordineli çalışacaklarına dair fikir birliğine vardı. Başkan Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tunç, ziyaret sonrası memleketi Sinop'un ünlü maket gemilerinden birini Sekmen'e hediye etti.