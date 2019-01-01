Aras işçilerinin zorlu yılbaşı mesaisi nefes kesti

Erzurum Horasan ilçesi Aras Edaş'a bağlı enerji Şirketi işçileri yılbaşı mesaisi adeta nefes kesti.

İşçiler yılbaşı gecesinde ilçeye 30 km uzaklıkta bulunan Aşağı Eğertaş köyünde kepçenin elektrik direğini devirmesi sonucu enerjisiz kalan köyden gelen ihbarla olay yerine hemen intikal ederek zorlu karlı dağlarda köye elektrik verebilmek için yer yer 1 metreyi geçen karlı yollara aldırış etmeden köyde oluşan elektrik arızasını giderip enerji verdiler böylelikle köylü vatandaşlar 2019 yılına elektrikleri kesik girmediler.

Aras Edaş işçileri, ilçedeki enerji nakil hatlarının dağlık alanlardan geçtiğine işaret ederek, "Kışın arızaya ulaşmak için yer yer 7/8 kilometre yol kat ediyoruz. Kar kalınlığının kimi zaman 1-2 metreye ulaştığı yerlerde yürüyerek enerji nakil hatlarına ulaşıyoruz." dedi.

Bu zorluklara, vatandaşın mağdur olmaması için katlandıklarını dile getiren Aras Edaş işçileri, "Çabamız vatandaşlarımızın yeni yıla karanlıkta girmemesi içindir. Bu yüzden çalışmalarımızı zor koşullarda da olsa sürdüreceğiz." diye konuştu.