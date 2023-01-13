İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aras Nehri buz tuttu

Erzurum’un Tekman ilçesi sınırlarından geçen Aras Nehri buz tuttu.

Erzurum'un Tekman ilçesi sınırlarından geçen Aras Nehri buz tuttu. Nehir boyunca bazı yerler buzla kaplıyken, bazı bölgelerde ise ağaçlarda oluşan kırağıyla adeta görsel bir şölen oluştu.


Erzurum'da beklenen kar yağışı olmamasına rağmen dondurucu soğuk havanın etkili olduğunu dile getiren vatandaşlar, kuraklık yaşanmaması için kar yağışı beklediklerini dile getirdi.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.