Erzurum'un Tekman ilçesi sınırlarından geçen Aras Nehri buz tuttu. Nehir boyunca bazı yerler buzla kaplıyken, bazı bölgelerde ise ağaçlarda oluşan kırağıyla adeta görsel bir şölen oluştu.

Erzurum'da beklenen kar yağışı olmamasına rağmen dondurucu soğuk havanın etkili olduğunu dile getiren vatandaşlar, kuraklık yaşanmaması için kar yağışı beklediklerini dile getirdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.