İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aras nehrine düşen şahsın cesedine ulaşıldı

Erzurum’un Horasan ilçesinde nehre düşen şahsın cesedine ulaşıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde nehre düşen şahsın cesedine ulaşıldı.


Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Akçataş mahallesi Çukurlar mevkiinde Aras nehrine kapılan 30 yaşında Recep Akın'ın cesedi bulundu.


Hayvanının yönünü değiştirmek isteyen iki kişi dün akşam saatlerinde suya kapılmış Latif Yıldırım su kenarında bulunan çalılara tutunarak kendi imkanlarıyla kurtulurken Recep Akın akıntıya kapılmıştı.


Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalar sonunda kayıp Recep Akın'ın cenazesi 5 kilometre uzaklıkta bulundu.


Arama çalışmaları için bölgede bulunan yakınları cesedin bulunduğunu öğrendikten sonra sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.