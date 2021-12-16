Araştırma Üniversitesi sürecinin ilk toplantısı enstitü müdürleri ile gerçekleştirildi

Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda “Araştırma Üniversitesi Kapsamında Lisansüstü Eğitimden Beklentiler” konusu enstitü müdürlerinin katılımıyla ele alındı.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri ve müdür yardımcılarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda Araştırma Üniversitesi olduktan sonraki sürece dair bilgi paylaşımında bulunmak üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında, Türkiye'de eğitim veren toplam 131 devlet üniversitesi arasından 20 Üniversitenin Araştırma Üniversitesi olarak belirlendiğini hatırlatarak bunlardan birinin de Atatürk Üniversitesi olduğunu dile getirdi.

Rektör Çomaklı: “Üniversitemiz, Vizyonunu Yeniden Konumlandıracağı Bir Yola Girmiştir”

YÖK tarafından yükseköğretime çeşitliliği getiren “Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında yürütülen “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı”nda belirlenen Araştırma Üniversitelerinin, Performans İzleme Endeksi aracılığıyla “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İş Birliği” başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirildiğini belirterek konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı sözlerine şu şekilde devam etti: “Atatürk Üniversitesi evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra, bunlara yön veren bir üniversite olarak konumlanacağı yola girmiştir. Bu yolda üniversitemizin belirlediği hedef, Türk Yükseköğretiminde ilk beş, dünya sıralamalarında ise ilk 500 üniversite arasına girmektir. Üniversitemiz bu anlamda 2016 yılından itibaren büyük ve cesur adımlar atarak, politikalarını oluşturmuş ve kararlılıkla uygulamaya başlamıştır. Bu politikalar doğrultusunda enstitülerimiz de dâhil olmak üzere bütün birim yöneticilerimizin aynı hedefe doğru herhangi bir sapma olmaksızın emin adımlarla yürüyeceğine inancım tamdır” şeklinde konuştu.

“Birimlerimizin Dönüşüme Ayak Uydurması Büyük Önem Taşıyor”

Araştırma Üniversitesi olma gereği olarak enstitülerde ciddi bir revizyon ihtiyacının doğduğunu belirten Rektör Çomaklı, “Enstitüler sadece Lisansüstü Eğitim Süreçlerini yönetmekten ziyade lisansüstü eğitim politikalarını belirleyen, aksayan yönlerde önlem alan ve inisiyatif alan birimlere dönüşmesi gerekmektedir. Enstitüler artık 32 parametreye göre faaliyetlerini hizalaması gerekmektedir. Bu anlamda yöneticilerimizle paylaştığımız bu parametreler ışığında odaklanması gereken hususları paylaşarak önümüzdeki sürecin yol haritasını belirlemiş olduk. Üniversitemize yeni bir ufuk kazandıracak olan Araştırma Üniversitesi sürecinin bizleri daha da ileriye taşıyacağına inanıyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.