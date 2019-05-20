Arılar Günü'nü Bisikletle kutladılar

20 Mayıs Dünya Arılar günü sebebiyle Erzurum'da Cumhuriyet caddesi trafiğe kapatılarak bisiklet ile farkındalık etkinliği düzenlendi.

İnsanları bisiklet konusunda, hassaslaştırmak amacıyla etkinlikte bisiklet sürerek farkındalık oluşturan Erzurum Valisi Okay Memiş ve Genç Tema Gönüllüleri cadde boyu tur attı.

Bisiklet turunun ardından Havuzbaşı Kent Meydanında stant açan Genç Tema Vakfı Gönüllüleri, ‘Arılar varsa hayat vardır' yazılı zarflarda çocuklar için boyama kitapları ve arıları tanıtıcı hikayeler dağıtırken, yetişkinler için ise bilgilendirici not ve tohumlar dağıtıldı.

Tema Vakfı Erzurum Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu, “Tema Vakfı olarak Türkiye genelinde 10 ilde bisiklet sürme etkinliği yapıyoruz. Arılar varsa Hayat var mesajını yaymayı amaçlıyoruz. Arılar sadece bal yapmıyorlar, bitkilerin üçte ikisi arılar sayesinde tozlaşmaya uğruyor. Arılar olmazsa yaşam olmaz bilincindeyiz. Arılar bir çok şeyden etkileniyorlar, kırsal alanda olmalarına rağmen, bu alanlarda kullanılan kimyasallar arıları olumsuz etkiliyor. Bisikletleri özellikle seçtik. İnsanları bisiklet konusunda biraz daha hassaslaştırmak amacıyla bu yolu tercih ettik” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise, “Tema Vakfının Erzurum şubesindeki arkadaşlarla birlikte Cumhuriyet Caddesini kapatarak bir farkındalık turu attık. Sporun her dalını sevdiğim gibi bisikletle de turluyorum. Palandöken dağında cross bisiklet yarışlarının da yapılacağı bir parkur yapacağız. Ödenek hazırlandı. Büyükşehir Belediyemiz çalışıyor. Tema vakfının çok önemli çalışmaları var. Çok önemli STK'lardan biri, bizde devlet olarak bu tür farkındalık projelerini gönülden destek oluyoruz. Doğayı koruma, ekolojik doğayı koruma açısından yapılan bütün çalışmaları desteklemeye çalışıyoruz. 1919 tane fidanı dün diktik. Milyonlarca fidanı toprakla buluşturacağız, göstermelik rakamlar değil bunlar. Hayvancılık anlamında arıcılık anlamında müthiş bir potansiyelimiz var. Erzurum'u tanıdıkça daha da etkileniyorum. Uçsuz bucaksız meralarımız var. Bir milyon hayvan hedefimiz var şimdi görüyorum ki çok büyük bir potansiyelimiz var bu hedefler az kalıyor. Somut olarak vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin yanında olacağız. Daha güzel adımlarla yürüyeceğiz.” diye konuştu.