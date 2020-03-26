Arslantaş: “Vox10 markası trend oldu”

Haluk Arslantaş, “Ürünlerin bu denli beğenilmesinin en büyük sebebi özgür ve özgün bir tasarıma sahip olması. Kitlelerin ilgisini keşfettikten sonra bunu ürünlerimize entegre etmeye karar verdik. İlk başarılı adımımızda bu oldu ve ardı sıra yeni fikirleri beraberinde getirdi. Yüzlerce mood tasarımı hazırladık ve kitlelerin sweatshirt ve tshirtlerin tasarımına dahil olmasını sağladık. Yani bir tshirt alırken diledikleri kadar mood alıp ürünleri kendilerine göre dizayn edebiliyorlar. Hâl böyle olunca da yakaladığımız başarı agresif bir şekilde günden güne hızla artıyor” dedi.

Ünlü isimlerinde Vox10 markasını severek tercih ettiğini ifade eden Arslantaş, “Aslında buda markamızın hızlı yükselişini perçinleyen bir diğer kırılma noktası oldu. Bizleri bu konuda mutlu eden hedeflediğimiz kitleyi doğrudan elde edebilmemiz oldu. Çünkü genelde influencer'lar ile işbirliği yapılır ve bir kitle elde edilir. Bizde ise tam tersi oldu. Önce hızlı ve organik bir şekilde kitlemizi elde ettik ve daha sonrasında Influencer'ların taleplerini kazandık” açıklamalarında bulundu.