Artvin'de sel felaketinde hayatını kaybeden Musa Taşdemir memleketi Erzurum'da defnedildi

Geçtiğimiz gün Artvin'de yoğun yağan yağmurun ardından gelen sele kapılan Erzurum Pasinler doğumlu Musa Taşdemir, bugün kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum'da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay 12 Temmuz 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında Artvin-Erzurum Karayolu'nda meydana geldi. Yoğun yağış sonrasında meydana gelen sele kapılan Yusufeli Baraj inşaatında çalışan Musa Taşdemir, şirket çalışanları tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Erzurum Pasinler doğumlu Musa Taşdemir, bugün kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum'da defnedildi.