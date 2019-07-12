Asayiş ekipleri suçlulara göz açtırmadı

Erzurum'da son dönemlerde meydana gelen bazı olaylarla ve bu olayların aydınlatılarak faillerinin yakalanmasına yönelik Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın failleri ve suça unsur malzemeler ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Erzurum -Tekman yol ayrımında denetlenmek üzere durdurulan bir araçta bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, şarjör içerisinde 8 adet 7.65 fişek ele geçirildi.

Eski PTT binası içerisine bir şahsın girdiğinin ihbar edilmesi üzerine kurum içerisinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.B. isimli şahıs ve kurumdan söktüğü malzemeler muhafaza altına alınarak adli mercilere teslim edildi.

Ayrıca kent merkezinde meydana gelen kasten yaralama olayı ile ilgili olarak şüpheli K.Y. isimli şahıs olayda kullanmış olduğu suç aleti ile birlikte gözaltına alınıp adli mercilere teslim edildi.

Erzurum Havalimanında meydana gelen hırsızlık olayında 1 adet altın alyans, 1 adet tam altın, 1 adet çeyrek altın, 1 adet tek taş yüzük, 1 adet beştaş yüzük, 1 adet künye 1 adet altın küpe ve birtakım takıların çalındığı ihbar edildi. Ekipler tarafından konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda olayın failinin H.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından göz altına alınan şahıs ve malzemeler gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı denetlemelerde trafikteki durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu, araçta bir adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve aynı tabancaya ait bir adet şarjör ve şarjöre basılı 5 adet fişek bulundu. Araç içerisinde bulunan F.Y. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alınarak, malzemeler gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.

Haber merkezinin N.T. isimli bir şahsın sinir krizi geçirerek kendisini av tüfeği ile odaya kilitlediğini bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler N.T. isimli şahsı ikna edilerek elinden silahı aldılar. N.T. isimli şahıs ve ruhsatsız olduğu tespit edilen yivsiz av tüfeği muhafaza altına alınarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi için adli mercilere teslim edildi.

Kasten Yaralama ve Hakaret olayı ile ilgili olarak R.K. isimli mağduru yaralayan Özbekistan uyruklu M.Y. isimli şahıs üzerinden bir adet kesici alet (bıçak) elde edildiği, şahıs ve malzemeler gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edildiği belirtildi.

Erzurum Otogarı X-Ray Cihazında yapılan kontrollerde T.Z. isimli bir şahsın valizinin içerisinde PİETRO BARETTA marka kuru sıkıdan bozma, namlusu açılmış bir adet tabanca ve bu tabancaya ait bir adet şarjör, şarjör içerisine basılmış 2 adet fişek ele geçirildi. T.Z. isimli şahıs ve bahse konu tabanca gerekli işlemlerin yapılabilmesi için adli mercilere teslim edildi.

İnfaz Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Nitelikli cinsel saldırı, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranması olan A.K. isimli şahsın 8 yıl 4 ay ve 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 10 yıl 6 ay hapis cezası olduğundan yakalanarak gerekli adli işlemlerin ardından Erzurum E tipi kapalı ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

İnfaz Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda Erzurum 2. Ağır Ceza İlamat Masası tarafından Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve araması olan S.K. isimli şahıs yakalanmış ve gerekli adli işlemlerin ardından Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada halkın huzur güven ve refah içerisinde yaşayabilmesi için gerekli tüm çalışmalara devam edileceği açıklandı.