Aselsan ETÜ'ye konuk oldu

Erzurum Teknik Üniversi'nde “Aselsan'da AR-GE ve İnovasyon: Mühendislik Uygulamaları” konferansı yapıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda düzenlenen konferansa Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Programda Aselsan MGEO Mühendislik Grup Başkanı Birol Erentürk, Aselsan'ın ürün gamında olan termal sistemler, gündüz ve gece görüş sistemleri, lazer sistemleri, elektro-optik karşı tedbir sistemleri, füze ve güdümlü bomba başlıklarının tasarlanma ve üretim süreçlerini anlattı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgisini çeken konferansın sonunda soru - cevap kısmının ardından ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Birol Erentürk'e teşekkür belgesi takdim etti.