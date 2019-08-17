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Âşık Sümmani Narman'da anılıyor

Aşık Sümmaniyi Anma Şenlikleri Narman ilçesine bağlı Samikale Köyü’nde başladı.

Aşık Sümmaniyi Anma Şenlikleri Narman ilçesine bağlı Samikale Köyü'nde başladı.


Samikale Köyü'nde Aşık Sümmani konağı ve türbe ziyaretinin ardından Ablak Taşı ziyareti için toplu yürüyüş yapıldı.


Ablak Taşında Aşık Sümmani hakkında konuşmalar, aşıkların sunumları gerçekleştirildi. Programa Narman Kaymakam Vekili Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Belediye Başkanı Burhanettin Eser, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Anma etkinliğinin ikinci bölümünde ise Narman Kültür Merkezi'nde Moderatör Lokman Arslan'ın başkanlığında Osman Nuri Karadayı (Aşık Sümmani'de İlahi Aşk), Prof Dr. Ömer Özden (Aşık Sümmani' Şiirlerinde Felsefi Öğeler), Yazar Muhammed Hanefi İspirli (Bir Şairin Gözüyle Aşık Sümmani), İsmail Bingöl (Bir Aşk Çağlayanı: Sümmani) ve Şeref Altunok (Bir kenara yazılan Sümmani) başlıklı sunumları ile devam edecek.


Programın son bölümünde ise Narman meydanında halk konseri düzenlenecek. Programda; İrfan Ömerderelioğlu'nun şiir seslendirmesinin ardından Edanur Kandil, Narmanlı Selim, Seda Avcıoğlu Konseri Abdullah Erkal, İsmail Bingöl, Aysun Gültekin ve Grub Abdal sahne alacak.

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