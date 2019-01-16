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Âşıklar, Yazarlar ve Şairler vatandaşla buluşuyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Erzurum’un Kültür, Sanat, Anane, Gelenek ve Göreneklerini yaşatmak amacıyla her hafta Cuma günü Âşıklar, Şairler ve yazarları halkla buluşturacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Erzurum'un Kültür, Sanat, Anane, Gelenek ve Göreneklerini yaşatmak amacıyla her hafta Cuma günü Âşıklar, Şairler ve yazarları halkla buluşturacak.


Yakutiye medresesinde her Cuma günü saat 17:30 ve 19:30 saatleri arasında düzenlenecek olan programın ilki 18 Ocak Cuma günü yapılacak. Her hafta Cuma günü yapılacak olan program halka açık olup hiçbir ücret alınmayacak.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan program hakkında açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ”Bu hafta Cuma günü başlayacak ve her hafta Cuma günü tekrarlanacak olan programımızdaki amacımız Erzurumlu hemşerilerimiz ve gençlerimize kültürümüzü, sanatımızı, anane, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak ve unutturmamaktır. Ayrıca Erzurumlu Şair ve Yazarlar da bu etkinlik ile hemşerilerimizle buluşacaklar. Etkinlikler ve programlarımız halka açık olacak. Böyle tarihi bir mekânın seçilmeside ayrıca manidar olacak ve gençlerimize tarih şuuru kazandıracaktır. Tüm Halkımız davetlidir ”dedi.

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