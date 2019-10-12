ASİMED Başkanı Eğilmez: “Türkiye demek, çocuklarınızın ellerinde silah, üstlerinde bomba dağlarda, mağaralarda değil, ellerinde kalem okullarında, ailelerinin yanında yaşamaları demek”

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Barış Pınarı Harekatı'n da Türkiye'nin yerini anlatan 6 dilde mektup yazdı. Eğilmez, 6 dilde yazılan mektupların Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Suriye ve Irak Misyonlarına, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine, Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonuna, Suriye İnsan Hakları Ağına, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine, özellikle bölgede ofisleri bulunan dünyanın önde gelen basın yayın kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine göndermeye devam ettiklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG' ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın hızla ve büyük bir başarıyla devam ettiğini ifade eden ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, “Önce Fırat Kalkanı sonra Zeytin Dalı ve şimdi de Barış Pınarı operasyonları hem bölgedeki terörü temizliyor hem de bölge halkına barışı getiriyor. Türk Devleti'nin bu operasyonları bir taraftan terörü temizlerken bir taraftan da küresel devletlerin bölge üzerinde tesis etmeye çalıştıkları emperyalist siyasete son vererek, bölge halkının menfaatlerini ön plana taşıyor. Biz de Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği olarak başta Suriye'nin kuzeyinde yaşayanlar olmak üzere Orta Doğu'daki tüm Arap ve Kürk kardeşlerimize Barış Pınarı Operasyonu'nun ve Türkiye'nin bölgedeki varlığının ne anlama geldiğini anlatan veya hatırlatan bir mektup kaleme aldık. 6 dilde kaleme aldığımız bu mektubu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Suriye ve Irak Misyonlarına, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine, Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonuna, Suriye İnsan Hakları Ağına, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine, özellikle bölgede ofisleri bulunan dünyanın önde gelen basın yayın kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine göndermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

6 dilde yazılan mektubun içeriğinde ise şu ifadeler yer alıyor:

“Sevgili Kardeşim,

Türkiye Demek; çocuklarınızın eli kanlı teröristler tarafından kaçırılmaması ve zorla alıkonulmaması demek, çocuklarınızın canlı bomba yapılamaması demek, çocuklarınızın ellerinde silah, üstlerinde bomba dağlarda, mağaralarında değil, ellerinde kalem okullarında, ailelerinin yanında yaşamaları demek, çocuklarınızın olağan, mevsimsel basit hastalıklardan ölmemesi demek, çocuklarınızın uyuşturucuya alıştırılıp, uyuşturucu ticaretinde çalıştırılamaması demek, organlarınızın alınıp İsrail'de ve batıda satılamaması demek, aile birliğinizin dağılmaması, mal varlığınızın yağma edilmemesi demek, işkence ve tecavüze maruz kalmamanız demek, köyünüzde, ilçenizde, şehrinizde esaret altında değil, birlikte ve özgürce yaşamanız demek, insanın hak ettiği sağlık hizmetini almak, sosyal alanlarda eğlenmek demek, güçlü ve güvenilir bir dost demek, adalet demek, barış demek, hayat demek, bölgelerinizde Türkiye'nin yanında durun, Türk Devleti'ni destekleyin. Çünkü Türkiye kazandıkça insanlık ve barış kazanacaktır, Türkiye kazandıkça terör yok olacaktır.”