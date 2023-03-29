ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez'den Karabağ'da 'İran-Ermenistan-PKK arasında şer üçgeni' iddiası

ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, İran'ın Karabağ'a gönderdiği yaklaşık 4 bin militanın, Voma terör örgütüne ait olan kampta PKK'lılar ve Ermeniler birlikte hareket etmeye başladıklarını söyledi.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, "Dernek olarak ilk defa 2021 yılının Ağustos ayında Voma terör örgütü gündeme getirmiş ve bu örgütün ileride tehlike arz edebileceği noktasında uyarılarda bulunmuştuk. Ermenistan, tarihi alışkanlıklarından vazgeçmeyerek küresel güçlerin yönlendirmesi ve desteği ile Voma isimli yeni bir silahlı terör örgütü oluşturdu. Ermenice 'hayatta kalma sanatı' anlamına gelen (VoxjMnaluArvest) kelimelerin kısaltılmış şekli olan Voma terör örgütünün başında, 1965 doğumlu Ermeni asıllı Rus vatandaşı Vladimir Vartanov bulunuyor. PKK ve ASALA terör örgütlerinden yoğun destek alan örgüt, Avrupa ve Orta Doğu'dan da militan devşirirken son dönemde İran ile de eleman, finansal ve lojistik olarak ilişkilerini geliştirdi" dedi.

"İran'ın 4 bin militanı, Voma terör örgütüne ait olan kampta PKK'lılar ve Ermeniler birlikte hareket etmeye başladı"

Son yıllarda bölgede yaşanan gelişmeler sonucunda Azerbaycan ile İran arasındaki gerilimin arttığını ifade eden Eğilmez, "Ermenistan'ın sınır güvenliğini kırmızı çizgisi olarak ilan eden İran, Suriye'de yaşanan yumuşamanın ardından boşa çıkan milis güçlerini hızla Karabağ bölgesine kaydırmaya başladı. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bölgede oynadığı etkin rol üzerine stratejik önemini kaybettiğini düşünen İran'ın Karabağ'a gönderdiği yaklaşık 4 bin militanı, Voma terör örgütüne ait olan kampta PKK'lılar ve Ermeniler birlikte hareket etmeye başladılar. Kampın başında ise Vazgen Sisilyan adlı terörist bulunuyor. Lübnan Ermenisi olan Sisilyan, 1981'de Türkiye Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırının failidir. Azerbaycan Başsavcılığı, Voma terör örgütü üyelerinin Azerbaycan'ın uluslararası kamuoyunda kabul görmüş milli sınırlarını aşarak, Azerbaycan'a karşı savaşmak için Hankendi şehrine ve işgal altındaki diğer bölgelere geldiklerini açık bir şekilde tespit etmiştir. Bununla beraber Voma terör örgütü üyelerinin aşırı ırkçı tutum ve nefretle sayısız suç işledikleri, ayrıca Azerbaycanlı sivillere karşı özellikle zulüm içeren terör eylemleri gerçekleştirdikleri de kayıtlara geçmiştir" diye konuştu.

"Azerbaycan ve Türkiye'ye ait bölgeleri kendi haritalarında gösteren Voma, PKK/YPG ve İran ittifakı ile Türk Devleti'ne karşı olan yeni tehdidi gözler önüne seriyor"

Devlet düzeyinde terörü destekleyen ve terörü saldırgan politikasının temel araçlarından biri haline getiren Ermenistan'ın paralı asker ve teröristleri, işgalci ordusunun saflarına katmasının uluslararası hukuka da aykırı olduğunu vurgulayan Eğilmez, "Kuzeyinde güçlü bir Azerbaycan istemeyen İran, bölgede çok açık bir şekilde Ermenistan'ı destekliyor. Türk dünyası için çok önemli olan Zengezur Koridoru'nun açılmasını da istemeyen İran, Türkiye-Azerbaycan yakınlaşmasından da büyük bir rahatsızlık duyuyor. Azerbaycan toprakları işgal altındayken sesini çıkarmayan İran, bugün 'Ermenistan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir' diye gülünç açıklamalar yapıyor. Büyük Ermenistan bizimle başlar propagandası ile Azerbaycan ve Türkiye'ye ait bölgeleri kendi haritalarında gösteren Voma, PKK/YPG ve İran ittifakı ile Türk Devleti'ne karşı olan yeni tehdidi gözler önüne seriyor. Taşnak-Hınçak çetelerinden, ASALA ve PKK terör örgütlerine kadar Türk kanı dökmek uğruna her şeyi yapmış olanların hala hazır beklediklerini Voma ile bir kez daha görmüş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğilmez, "19. yüzyılda başlayan ve yaklaşık bir asır süren, Anadolu'da ve Kafkasya'da yaşanan Türk katliamları ortadayken, sınırımızın diğer tarafında Türk nefreti ile oluşan bu terörist yapıya ve Ermeni-İran-PKK/YPG kirli ittifakına karşı dikkatli olmalıyız. Biz dernek olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, ülkemiz aleyhine yürütülen her türlü faaliyetin takipçisi olmaya, bu Türk-İslâm düşmanlarına elimizden gelen tepkiyi göstermeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.