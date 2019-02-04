Asimetrik göğüsler psikolojiyi bozuyor

Dr. Hakkı İzmirli asimetrik göğüslerin psikolojiyi bozduğunu söyledi.

Meme büyütme ameliyatından kadınların beklendisinin daha büyük, daha sıkı ve görsel olarak daha tatmin edici göğüsler olduğunu ifade eden Op. Dr. İzmirli, “ Meme büyütme ameliyatı, doğuştan küçük göğüsleri olan kadınlarda göğüslerin boyutunu arttırmak ya da şeklini değiştirmek amacıyla silikon protez kullanarak yapılan cerrahi bir prosedürdür. Kadınlar genellikle bu ameliyatı, ya geçirilmiş meme cerrahisi sonrası asimetrik olan birbirinden farklı büyüklükteki göğüsleri simetrik olarak dengelemek için ya da vücut oranlarına daha uygun göğüslere sahip olmak amacıyla tercih ederler” dedi.

Silikon meme protezlerinin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü belirten Op. Dr. İzmirli, “Silikon meme protezleri 1960'larda ilk kullanılmaya başlandığı zamandan bu yana uzun bir yol kat etmiştir. Sağlık nedenlerinden estetik nedenlere, dünyadaki kadınlar artık silikon meme büyütme için gittikçe daha fazla bıçak altına yatıyor. Nano yüzeye sahip yeni silikon meme protezlerinin içinde, doktorun ya da kişinin silikon protezi ile ilgili önemli bilgilere kolayca erişmesine olanak tanıyan bir mikroçip yer alıyor. Bu çip sayesinde meme protezinin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı, büyüklüğü, hacmi, seri numarası ve işlemin yapıldığı tarih kolaylıkla tespit edilebiliyor. Silikon protez ile meme büyütme ameliyatları hızla artmasına rağmen, halen major bir cerrahi olarak kabul ediliyor. Mikroçipli bu protezler, kişilerin meme büyütmeyle ilgili korkularını azaltmayı amaçlıyor. Bu nedenle plastik cerrahınızla ilk danışma süreci oldukça önemlidir ve silikon meme büyütme ameliyatını düşünüyorsanız kesinlikle ayrıntılı incelemeniz gereken bir durumdur. Buna ek olarak, yeni silikon protezlerin jel dolgusunun elastikiyeti sayesinde, anatomik bir protez gibi davranan, doğal hareket eden, harika görünen ve dokunma ile neredeyse algılanamayan yuvarlak bir protez elde etmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Hakkı İzmirli mikroçipli protez göğüs ameliyatı için uygun adayları ise şöyle sıraladı:

“Göğüslerinizin vücudunuza göre küçük olduğuna inanıyorsanız. Kalçanıza uygun gelen kıyafetler göğüslerinize fazla bol geliyorsa. Çocuk doğurduktan sonra göğüslerinizde küçülme olduysa. Kilo kaybı nedeniyle göğüsleriniz küçüldüyse. Göğüslerinizden biri diğerine göre daha küçük ise; meme büyütme ameliyatı için uygun aday olabilirsiniz.

“Ameliyat sürecinde uygun protez seçiminin önemini vurgulayan Op. Dr. İzmirli, “ Meme büyütme ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Hastanın beklentilerini tam olarak anladıktan sonra hastanın vücut oranlarına uygun olarak kullanılacak protez tipi ve yerleşimi belirlenir. Ameliyat yaklaşık olarak 1 saat sürer. Cerrahi kesi meme altı, koltuk altı ya da meme başının etrafındaki koyu renkli alan ile cildin birleştiği yerden yapılır. Yapılan kesiden girilerek meme dokusu altına veya kas altına protezin yerleştirileceği zarf oluşturulur, protez yerleştirilir ve kendiliğinden eriyen dikişlerle kesi kapatılır. Cilt kesisi dikildikten ve bantlandıktan sonra göğüsler özel bir bandaj ile sarılır. Hasta bir gece hastanede misafir edilir. Sonrasında göğüslerin şeklini koruması amacıyla birkaç hafta boyunca özel bir sütyen kullandırılır. Yorgunluk, hafif ağrı ameliyat sonrası görülebilen ve uygun ilaçlarla büyük ölçüde azaltılabilen durumlardır. Şişlik, gerginlik 1 ay içinde yavaş yavaş kaybolur. Her ameliyatta vücutta bir iz kalsa da meme büyütme ameliyatları izlerin genelde en az olduğu işlemlerdendir. Meme altı oluğunda gizlenen 4-5 cm'lik bir iz kalır. Uygun iz bakımı ile bu izler hastayı rahatsız edecek düzeyde olmaz” dedi.