Aşırı terleme kaderiniz olmasın!

Fulya Tezel, aşırı terlemenin bir hastalık ya da sağlık sorunu olmadığını ifade ederek, "Koltuk altı terlemesi kesin olarak sonlandırılamasa da bazı yöntemlerle bir süreliğine ortadan yok edilebilmektedir" dedi.

Fulya Tezel, teknolojinin her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de önemli gelişmelerle hızla ilerlediğini belirterek, insan sağlığı için oldukça faydalı, hayati önem taşıyan teknolojik gelişmelerin, tıp alanında birçok hastalığın, sorunun giderilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

İnsanların, rahatsızlık duyduğu, engellemek istediği konulardan birinin de hiperhidroz olarak adlandırılan aşırı terleme olduğunu dile getiren Fulya Tezel, "Aşırı terleme bir hastalık ya da sağlık sorunu değildir. Ancak, bazı insanlar bu terlemenin yoğunluğundan şikayet eder ve bu yoğunluğun azaltılması için tıbbi müdahale yöntemlerini araştırırlar. Genellikle bölgesel olarak görülen aşırı terleme en çok koltuk altlarında, ellerde, ayaklarda görülür. Terleme şikayetleri, bir çok yöntemle giderilebilmektedir. Terlemenin nedenleri arasında aşırı sıcaklar, stres anları sayılabilir. İnsanların en sık şikayet ettikleri terleme bölgesi koltuk altı bölgesidir. Bazı durumlarda kendisini ve karşısındakini rahatsız edici olabilen bu terleme çeşidi, insanların tedavi ettirmek istedikleri bir yoğunlukta yaşanabilir. Koltuk altı terleme tedavisi kesin olarak sonlandırılamasa da bazı yöntemlerle bir süreliğine ortadan yok edilebilmektedir" diye konuştu.

"Aşırı terlemeye geçici olarak son verin"

Dermatolog Doktor Fulya Tezel, koltuk altı terlemelerinde alternatif çözümler sunarak, "Dünya çapında çok sayıda insanda uygulanan toksin uygulaması yöntemi aşırı terlemeye çözüm olarak ülkemizde de tercih ediliyor. Özellikle koltuk altı bölgesine uygulanan toksin altı ay gibi uzun bir süre terlemeden uzak kalmak mümkün hale gelebiliyor. İlerleyen zamanlarda tekrar kendini yenileyen bu durum toksin uygulaması yöntemi ile bir süreliğine de olsa sizleri rahatlatıyor. El ve ayak bölgelerine uygulandığında ağrılar meydana getirebilen bu yöntem koltuk altına uygulanması durumunda herhangi bir ağrı oluşumuna meydan vermiyor. Bu işlemler öncesi kullanılacak anestezi kremleri ile ağrılarınızın daha az olması sağlanabilir" dedi.