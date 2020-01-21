'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşırı terleme problemine altın iğne radyofrekans tedavisi

Dr.

Ayfer Aydın, altın iğne radyofrekans tedavisi hakkında bilgi verdi.


Dermatoloji Uzmanı Ayfer Aydın, “Altın iğne radyofrekans benim kliniğimde en sık kullandığım çok efektif ve çok ileri bir lazer teknolojisi. Aşırı Terleme tedavisinde de çok etkili bir tedavi yöntemi. Tüm hastalar henüz daha çok aşırı terleme tedavisinde botoks uygulamasına alışık oldukları için lazer teknolojisinin onlara sunduğu bu hizmetle yeni yeni tanışıyor. Ancak botoks aşırı terleme tedavisinde en sık kullandığımız en etkili tedavi olsa da etkileri geçicidir” dedi.


Botoks ile aşırı terleme tedavisinin 6 ay ve maksimum 1 yıl içinde etkisi sona erdiğini ve hastanın tekrar terlemeye başlayabildiğini ifade eden Aydın, “Oysaki Altın iğne radyofrekans lazer ile aşırı terleme tedavisin de sonuçlar kalıcıdır. Altın iğne radyofrekans benim için yüzyılın buluşu ve Aşırı Terleme Tedavisin de özellikle daha uzun süreli ve kalıcı tedavi isteyen hastalar için çok etkili bir lazer tedavisidir” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.