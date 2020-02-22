İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşkale Ak Parti'de kongre heyecanı

Aşkale’de 7.

Aşkale'de 7. Olağan Kongre heyecanı yaşandı.


Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen kongreye, önceki dönem İçişleri Bakanlığı yapan Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ak Parti Erzurum Koordinatörü Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Ak Parti İl Başkanı M.Emin Öz, Aşkale İlçe Başkanı A. Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Gençlik Kolları İl Baskanı Erdoğan Dönmez, İl ve İlçe Meclis Üyeleri, delegeler ve vatandaşlar katılım sağladı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası İlçe Başkanı Polat, Belediye Başkanı Yaptırmış, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İl Başkanı Öz ve Milletvekili Altınok katılımcıları selamlama konuşmaları yaptılar.


Kongrede tek aday çıkan A.Kerim Polat 400 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Ak Parti İlçe Başkanlığına seçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.