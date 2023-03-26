Aşkale bahar mevsiminde beyaza büründü

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan ve iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dağları yeniden beyaza bürünmesine neden oldu.

Kurak geçen kış aylarından sonra bahara merhaba dediğimiz günlerde, Aşkale ilçe merkezinde aralıklarla yağmur yağdı. Merkezi yerlere yağan yağmur yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.

Esentepe mahallesi sınırları içerisinde bulunan dağlar yağan kar ile beyaza bürünürken, ortaya seyirlik bir manzara çıkardı.