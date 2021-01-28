İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış, Covid-19 aşısı oldu

Aşkale Belediye Başkanı Dr.

Ahmet Yaptırmış Covid-19 aşısını yaptırdı.


Ahmet Yaptırmış, Aşkale Toplum Sağlığı Merkezi'i de Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.


Yaptırmış aşı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın bir takvimi var. Bu takvimde ilk önce Sağlık personellerinin aşılanması hedefi içerisinde bende eski bir Sağlık personeli olmam münasebeti ile belirlenen randevü ile aşımızı gönül rahatlığı içerisinde yaptırdım. Vatandaşlarımız aşı konusunda asla endişe duymasınlar ve belirlenen tarihlerle de gelip aşılarını yaptırsınlar. Asılsız haberlere asla itibar göstermesinler. Ben devletime sonuna kadar güveniyorum ve aşımı yaptırıyorum. Bu vesile ile tekrar tekrar söylediğimiz ve minnet duyduğumuz başta Sağlık personellerimize ve kolluk güçlerimize teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.