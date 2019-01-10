Aşkale buz kesti

Aşkale'de sabah saatlerinde termometreler eksi-19'u gösterse de vatandaşlar hissedilir hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğünü belirtiyorlar.

Erzurum'un işlek güzergahlarından Aşkale'de sabah işe gitmek isteyen yayalar dondurucu soğukta zorlu anlar yaşadı, trafikte seyreden bazı araçlar zemin buzlanması ve motor problemlerinden dolayı yolda kaldı.

İlçe genelinde bir çok aracında çalışmadığı gözlendi.