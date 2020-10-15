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Aşkale eski Belediye Başkanına beraat kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapse cezasına hükümlü Erzurum’un eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran’ın, Yargıtay 16.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapse cezasına hükümlü Erzurum'un eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran'ın, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararı ile suçu işlemediği sabit olduğundan beraatına karar verildi.


Erzurum İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasında 12 Ekim 2017 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlü eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran'ın, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin itirazı değerlendirilerek, suçu işlemediği sabit olduğundan Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak beraatına karar verildi.


Enver Başaran'ın avukatı Faruk Terzioğlu yaptığı açıklamada, “Hukuk geç de olsa tecelli etmiştir” ifadelerini kullandı.


Enver Başaran ise, “Yargıtay 16. Ceza Dairesinin beraat istemli bozma kararı doğrultusunda Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu beraat kararı ile adalet tecelli etmiş ve suçsuzluğum ispat edilmiştir. Belediye Başkanlığımı hazmedemeyen birkaç muhterisin üretmiş olduğu ve şahsımı hedef alan bu çirkin iftira hemşehrimiz tarafından zaten olayın başından beri kabul edilmemişti. Bu mahkeme kararı ile masumiyetim hukuk önünde bir kez daha tescillenmiş oldu. İadeyi itibar anlamı taşıyan bu karar, Türk adaletine var olan güvenimi perçinlemiştir. Bu kirli oyuna muhatap olduğum günden beri bana olan güven ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime tüm dost ve yakınlarıma çok teşekkür ediyor, devletimizin ve aziz milletimizin emrinde olduğumu kamuoyu ile paylaşıyorum” dedi.

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