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Aşkale İlçe Tarım'a plaket

Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne plaket verildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşen plaket takdiminde İl Tarım Müdürü Osman Akar, Aşkale İlçe Tarım Müdürü Mustafa Evran ve Veteriner Hekim personeli katıldı.


Hayvan hastalıkları ve salgın hastalıklar konusunda yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Akar, Aşkale ilçe Müdürlüğü personeline başarılarından dolayı plaket takdim etti.


Akar yaptığı açıklamada, "Aşkale İlçe Müdürlüğümüz personelini Hayvan Hastalıkları ve Salgın Hastalıklar konusunda mesai gözetmeksizin gece gündüz demeden özveri içerisinde çalıştıklarını biliyoruz. Bölgelerinde iyi bir çalışma temposu ile 70 e yakın köyümüzde ve ilçe merkezinde yürüttükleri koordineli çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum." dedi.


Akar konuşmasının sonunda, "Bundan böylede Erzurum Aşkale ilçe Müdürlüğü Veteriner Hekim arkadaşlarımıza teşekkür ederek başarılarının devamını diliyorum " diye konuştu.


Geniş bir çalışma sahasına sahip olan Aşkale İlce Tarım ve Orman Müdürlüğü 37 bin 226 büyükbaş ve 15 bin 836 küçükbaş hayvan olmak üzere toplamda 53 bin 60 hayvan sayısına sahip.

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