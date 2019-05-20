Aşkale'de 100. yıl coşkusu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Aşkale'de coşkuyla kutlandı.

İlçe Stadyumunda Aşkale Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğü tarafından hazırlanan programa İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Emniyet Müdürü Cesur Öner, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Karakaş , Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Şuayp Gacır, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayp Gacır günün anlamına uygun konuşmalarını yaptı. Akabinde Erzurum ve Kadın ve Erkek Bar ekipleri oyunlarını sergiledi. Bir öğrencinin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okunması sonrasında Aşkale minik ve Genç, Taekwondo takımı gösterilerini sundu. Etkinlikler kapsamında yapılan müsabakalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.