İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşkale'de 23 Nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Korona virüs tedbirleri kapsamında çelenk sunumu ve İstiklal Marşı okunarak kutlandı.


Aşkale'deki kutlamalara İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, İyi Parti İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk, Şube Müdürleri Kadir Bildirici, M. Emin Çomaklı ve Okul Müdürleri katılım sağladı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem'in Anıta çelenk sunumu sonrası Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sonrası tören sone erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.