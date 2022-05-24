Aşkale'de 3 bin fidan toprakla buluştu

Aşkale Belediyesi bünyesinde başlatılan ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde ilçe merkezi başta olmak üzere mahalle ve köylerde fidan ekimlerine aralıksız devam ediyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, “Kıyamet kopuyorken bile, eldeki fidanın dikilmesini tavsiye eden bizim Peygamberimizin hadisi şerifleri ışığı altında göreve geldiğimiz günden beri bir çok noktada ağaçlandırma çalışmaları yaptık. Bu sene yoğun ve zorlu geçen kış aylarının ardından bahar'a merhaba dediğimiz bu günlerde yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapmaya başladık. Öncelikle modern çöp arıtma tesislerinin hizmete girmesi ile birlikte önceki yaban çöp depolama alanında temizleme işlemleri gerçekleştirip bu sene itibari ile ağaçlandırdık. O saha için daha da güzel planlamalar yaparak ilçe halkımızın hizmetine sunacağız inşallah.

Yine bu sene mahallelerimizde ki park alanlarına ve köylerimizde uygun alanlara fidan dikimleri yapmaya devam ediyoruz. İlk etapta 3 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Yine sezon içinde ilçemizi ağaçlandırmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçe merkezindeki park alanları yani sıra Tazegül köyü ve diğer köylerde ağaçlandırmalar devam ederken köy ve mahalle sakinleri de çalışmalara devam ediyor.