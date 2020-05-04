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Aşkale'de 7 hafta sonra pazar kuruldu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde yasaklanan pazar kurulumu bu hafta itibari ile yeniden kuruldu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde yasaklanan pazar kurulumu bu hafta itibari ile yeniden kuruldu.


16 Mart 2020 tarihinde ara verilen halk pazarı 04 Mayıs 2020 tarihinde 7 haftalık aranın ardından İlçede kuruldu.


Korona tedbirleri kapsamında alınan kararları ciddi bir şekilde ele alan İlçe Kaymakamlığı ve Belediye başkanlığı 11 Mart 2020 tarihinde ülkemize giren virüs dolayısıyla her hafta Pazartesi günü ilçede kurulan Aşkale Halk Pazarının kurulmasını yasaklamıştı.


Bugün kurulmasına izin verilen pazarda tedbirler elden bırakılmadı. Aşkale Belediyesi Zabıta ekipleri pazar yerinin girişinde durarak maskesi olmayanlara maske dağıtımı yaparak, vatandaşlara dezenfekte hizmeti sundular. Pazar yerini gezen zabıta ekipleri sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyararak, megafonla sık sık uyarılar yaptı.


7 hafta sonra kurulan Halk Pazarından alışveriş yapan vatandaşlar uygulamadan ve özellikle maske dağıtımından memnun olduklarını dile getirdiler.

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