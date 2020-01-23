İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşkale'de aile ve çocuk eğitimi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan Aile Eğitimi programı Aşkale’de gerçekleşti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan Aile Eğitimi programı Aşkale'de gerçekleşti.


Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Aşkale Halk Eğitim Merkezinde organize ettiği programa ilçe belediye çalışanları yanı sıra halk eğitim merkezindeki kursiyerlerde iştirak etti.


ASDEF Uzmanı Özlem Nezor slayt eşliğindeki sunumu ile Aile ve Çocuk ile alakalı bilgiler verdi. Nezor katılımcılara hitaben yaptığı açıklamalarında, ''Çocuğun eğitimi, okul ve aile arasında paylaşılan bir sorumluluktur. Anne babalar çocuğun eğitimine ne kadar erken katılırlarsa çocuğun kazanımları da o oranda artacaktır. Anne babaların eğitime katılımı, okul ve ev arasındaki devamlılığı da sağlayarak kazanılan bilgi ve becerilerin pekiştirilmesinde ve eğitimde sürekliliğin sağlanması sonucunda başarının artmasında etkilidir. Aile eğitim etkinlikleri; çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, davranış yönetimi, iletişim, beslenme, ruh sağlığı gibi konularda ailelerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik sistemli ve planlı çalışmalardır. Aile eğitimlerinden olumlu sonuçlar elde edebilmek için eğitimlerin etkili bir şekilde planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.''dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.