İhlas Haber Ajansı

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Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi

Erzurum’un Aşkale ilçesinde öğleden sonra saat 14.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde öğleden sonra saat 14.30 sularında aniden başlayan kar yağışı ve tipi bir çok köy yolunun kapanmasına yol açtı. İlçe genelinde etkili olan tipi hayatı durma noktasına getirdi.


Aşkale, Yeniköy, Çiftlik, Hatuncuk köyleri ile birlikte yaklaşık 30 köy grup yolunun bir çok noktası da kar ve tipi yüzünden kapandı.


Kaban Dağı mevkiinde tipiye yakalanan araç ve vatandaşlar Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış'ın talimatı ile olay yerine karla mücadele ekipleri gelerek kar temizleme işlemleri gerçekleştirip yolda kalan sürücüleri zor durumdan kurtardı.

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