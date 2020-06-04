İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşkale'de balık ölümleri

Erzurum’un Aşkale ilçesinde bulunan HES baraj göletinde toplu balık ölümleri görüldü.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan HES baraj göletinde toplu balık ölümleri görüldü.


Baraj göletine yakın Gümüşseren köyü sakinlerinin doğa yürüyüşü esnasında fark ettikleri olayda çok sayıda balığın telef olduğu görüldü.


İlçe Kaymakamlığı konuya müdahil olarak ilgili birimlere konuyla alakadar olmaları konusunda talimat verdi.


Balıklardan ve sudan alınan numuneler gerekli incelemelerin yapılması için laboratuvara gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.